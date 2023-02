Joe Biden zostanie w polskiej stolicy do środy, ale to wtorkowe przemówienie będzie kluczowym punktem jego wizyty. Amerykanin zaplanował je jako swoistą odpowiedź na orędzie, które kilka godzin wcześniej wygłosi w Moskwie Putin. – To będzie przesłanie nie tylko do Polaków, ale też do Amerykanów, do naszych sojuszników, a także do Putina i Rosjan – zapowiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. – Prezydent powie jasno, że Ameryka pozostanie u boku Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne.

Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce, który był odpowiedzialny za politykę wobec Rosji w Departamencie Stanu, mówi wprost: „Biden wystąpi w Warszawie jako przywódca czasów wojny, który przyjeżdża na front z zadaniem poprowadzenia wolnego świata ku zwycięstwu przeciw tyranii”.

To przywodzi na myśl przemówienie Harry’ego Trumana z marca 1947 r., w którym zapowiedział doktrynę „powstrzymania” bloku komunistycznego. Przyniosła ona owoce: rozpad Związku Radzieckiego. Ale dopiero po 42 latach, po dwóch pokoleniach.

Wyjątkowe doświadczenie 80-letniego Bidena, który już jako wpływowy senator przestrzegał 20 lat temu przed rosyjskim przywódcą, jest w tym starciu ogromnym atutem. – To jest prezydent, który podobnie jak Putin został ukształtowany w czasach zimnej wojny i wie, że starcie, które się zaczyna, będzie długie i będzie wymagało bardzo wielu poświęceń – uważa Peter Baker, główny korespondent „New York Timesa” w Białym Domu.

W tym starciu rola Polski jest kluczowa. Dlatego właśnie w Warszawie Biden spotka się w środę z przywódcami „bukareszteńskiej dziewiątki” – krajów, które składają się na flankę wschodnią NATO. I choć nie udało się skłonić do przyjazdu nad Wisłę przywódców mocarstw Europy Zachodniej, to jeszcze w tym tygodniu Biden będzie rozmawiał przez telefon z premierami Włoch i Wielkiej Brytanii oraz prezydentem Francji, a 3 marca w Białym Domu przyjmie kanclerza Scholza, aby opowiedzieć im o ustaleniach w Polsce.

Jednak rola państwa frontowego jest nie tylko wpływowa, ale i bardzo trudna. Niemcy z ulgą się jej zrzekli, gdy Polska przystąpiła do NATO i UE. Będzie dla nas oznaczać życie w cieniu bezpośredniego zagrożenia wojną.

NATO ocenia, że za każde 100 m przesunięcia frontu, Rosja płaci 2 tys. rannych i zabitych. Rand Corporation ostrzega, że w desperacji Putin może sięgnąć po broń jądrową w Ukrainie, a nawet zaatakować kraj NATO, przez który przechodzi dla niej wsparcie. Jeśli takiego dramatu uda się uniknąć, wojna za wschodnią granicą i tak będzie bardzo ciążyła gospodarce, od wielkich wydatków na zbrojenia po obawy inwestorów i słabość złotego. Być może przez lata.