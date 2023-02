Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 359 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wicepremier Ukrainy apeluje, by wszyscy cywile, którzy przebywają jeszcze w Bachmucie, jak najszybciej opuścili miasto.

W ubiegłym roku Finlandia i Szwecja zdecydowały się zerwać z tradycyjną politykę neutralności i w połowie maja złożyły wniosek o przyjęcie do NATO. Zmiana polityki obu państw ma związek z inwazją Rosji na Ukrainę - Finlandia graniczy z Rosją na odcinku o długości ok. 1 300 km, Szwecja graniczy z Rosją na Morzu Bałtyckim.



W Madrycie, w czasie czerwcowego szczytu NATO, wnioski te zostały przyjęte, ale aby oba kraje nordyckie mogły przystąpić do Sojuszu zgodę na to muszą wydać wszystkie kraje członkowskie. Tymczasem Turcja zgłosiła wątpliwości w związku z - jak przekazywały władze w Ankarze udzielaniem przez oba kraje azylu Kurdom i Turkom, których tureckie władze oskarżają o działalność separatystyczną.

W ostatnim czasie Turcja zaczęła przychylnie wypowiadać się o perspektywie rozszerzenia NATO o Finlandię, ale nadal sprzeciwia się wejściu do Sojuszu Szwecji.



Pierwotnie zakładano, że oba kraje, blisko współpracujące ze sobą w zakresie obronności, wejdą do NATO jednocześnie. Jednak obecnie, po głosowaniu z 28 lutego, w którym fiński parlament prawdopodobnie poprze ratyfikację traktatu o przystąpieniu do NATO, ponieważ przystąpienie do Sojuszu popiera parlamentarna większość, Finlandia znajdzie się o krok bliżej Sojuszu, niż Szwecja.

- Celem jest zakończenie procesu legislacyjnego w czasie tej kadencji - mówił Jussi Halla-aho. Za dwa tygodnie parlament przerwie obrady w związku ze zbliżającymi się wyborami.



Zgodę na rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję prócz Turcji nie wydały jeszcze Węgry. Rząd w Budapeszcie zapowiada jednak, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się wkrótce.



Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg mówił we wtorek, że nie jest ważne czy oba kraje nordyckie przystąpią do NATO jednocześnie, jeśli tylko ich wnioski o przystąpienie do NATO zostaną ratyfikowane "tak szybko, jak to możliwe".