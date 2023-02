Na spotkaniu, na którym Wielka Brytania ogłosiła również plany szkolenia ukraińskich pilotów na zachodnich samolotach, Sunak obiecał dostarczyć Ukrainie więcej sprzętu wojskowego, mówiąc, że "nic nie jest poza zasięgiem".

"The Times" informuje, powołując się na źródła na Ukrainie, że siły zbrojne będą gotowe użyć pocisków do uderzenia w Krym, nielegalnie zaanektowany przez Rosję w 2014 roku. Prezydent Wołodymyr Zelenski zapowiedział, że pociski dłuższego zasięgu od zachodnich sojuszników zostaną wykorzystane do uderzenia "w głąb okupowanych terytoriów."

Pocisk przeciwokrętowy Harpoon może razić cele w zasięgu do 240 kilometrów, podczas gdy zasięg wystrzeliwanego z powietrza pocisku Storm Shadow wynosi do 400 kilometrów, co oznacza, że w zasięgu byłby cały okupowany półwysep krymski, w tym bazy lotnicze i morskie o dużej wartości, a także most krymski.

Wcześniej w grudniu Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, powiedział, że Ukraina wyzwoli okupowany przez Rosję Półwysep Krymski przy połączeniu sił militarnych i dyplomacji.

Nic nie stanie się bez użycia siły. Nasze jednostki pójdą tam z bronią w ręku - zapowiedział Budanow. Dodał, że Ukraina odzyska wszystkie terytoria okupowane przez Rosję.