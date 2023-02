Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 352 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ambasador Rosji w Polsce deklaruje, że Rosja, ze swojej inicjatywy, nie zerwie relacji dyplomatycznych z Polską.

ISW zaznacza przy tym, że Kreml "unika przy tym mobilizacji" wojennej gospodarki.

Reklama

Think tank odnotowuje, że prezydent Rosji, Władimir Putin, odbył spotkanie z kierownictwem Agencji Inicjatyw Strategicznych 9 lutego i nakazał agencji wsparcie podmiotów w Federacji Rosyjskiej pracujących nad zwiększeniem produkcji bezzałogowych statków powietrznych.

"Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa, Dmitrij Miedwiediew, stwierdził wcześniej, że rosyjscy producenci uzbrojenia zamierzają zwiększyć dostawy dronów rozpoznawczych i bojowych, by wesprzeć działania na Ukrainie, a rosyjskie i irańskie władze planują budowę fabryki w Rosji, która wyprodukuje 6 tys. dronów w 'najbliższych latach'" - czytamy w raporcie.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja zaczęła wojnę z 3 tys. czołgów w gotowości bojowej. Straciła połowę? Grupa Oryx, zajmująca się białym wywiadem i śledzeniem poziomu uzbrojenia różnych państw świata przekonuje, że Rosja, która przystąpiła do wojny na Ukrainie mając 3 tys. czołgów w gotowości bojowej, mogła w czasie dotychczasowych walk stracić 1 544 czołgi.

Reklama

ISW odnotowuje też czwartkową wizytę Miedwiediewa w fabryce czołgów w obwodzie omskim, w czasie której stwierdził on, że Rosja musi zwiększyć produkcję uzbrojenia, w tym nowoczesnych czołgów, w odpowiedzi na pomoc militarną Zachodu dla Ukrainy.

Think tank przywołuje też szacunki grupy Oryx, zajmującej się białym wywiadem, która podała, że Rosjanie stracili na Ukrainie 1 012 czołgów, podczas gdy kolejnych 544 zostało przechwyconych przez Ukraińców.

Rosyjska armia musi szybko uzupełnić straty, aby być w stanie prowadzić zakrojoną na szeroką skalę wojnę manewrową z użyciem wojsk zmechanizowanych

Według szacunków Oryx straty Rosji, jeśli chodzi o sprzęt pancerny, są równe połowie zdolnych do użycia czołgów, którymi Rosja dysponowała przed inwazją na Ukrainę.

"1 500 czołgów to liczba wystarczająca, by wyposażyć 15 pułków lub brygad pancernych, albo ok. 150 batalionowych grup taktycznych" - czytamy w analizie ISW.



"Rosyjska armia musi szybko uzupełnić te straty, aby być w stanie prowadzić zakrojoną na szeroką skalę wojnę manewrową z użyciem wojsk zmechanizowanych, przed zintensyfikowaniem działań ofensywnych na wschodniej Ukrainie" - pisze ISW. Think tank ocenia też, że Miedwiediew mówił o pomocy Zachodu dla Ukrainy, by ukryć fakt, że Rosja potrzebuje czołgów przede wszystkim w związku ze stratami ponoszonymi na Ukrainie.

Reklama

"Działania Kremla mające na celu przygotowanie rosyjskiej bazy przemysłowej na przedłużającą się wojnę, przy unikaniu szerszej mobilizacji rosyjskiej gospodarki, są nieprzystające do skali wojny, jaką Rosja prowadzi na Ukrainę i skalą strat ponoszonych przez rosyjską armię" - podsumowuje ISW.