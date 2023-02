Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 351 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po wizycie w Wielkiej Brytanii Wołodymyr Zełenski odwiedził Paryż i został odznaczony Legią Honorową przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.

Oryx, bazując na dostępnych materiałach zdjęciowych i nagraniach z Ukrainy potwierdził zniszczenie 1 000 rosyjskich czołgów w czasie działań wojennych. Kolejne 544 czołgi zostały przejęte przez Ukraińców, 79 zostało uszkodzonych, a 65 - porzuconych - wynika z ustaleń grupy Oryx cytowanych przez CNN.



Szacunki te nie obejmują czołgów, których zniszczenia analitycy nie byli w stanie "wizualnie potwierdzić" - mówi Jakub Janovsky, analityk wojskowy współpracujący z grupą Oryx.



Według Janovsky'ego rzeczywiste straty Rosji mogą wynosić blisko 2 tys. czołgów,



- Jest możliwe, że Rosja straciła połowę swoich czołgów zdolnych do użycia - stwierdził analityk.

Według analityków z grupy Oryx Ukraina zdobyła na rosyjskiej armii więcej czołgów niż sama straciła (analitycy potwierdzili utratę przez Ukrainę 459 czołgów).

Janovsky mówi, że przed rozpoczęciem wojny Rosja miała w rezerwie ok. 4 tys. czołgów.



- Na papierze Rosja nadal ma wiele czołgów, ale nie są one odpowiednio magazynowane i może być trudno szybko przygotować je do działania - ocenia.

9 100 Tyle pojazdów wojskowych miała stracić na Ukrainie Rosja

- Nawet zakładając, że zostaną one wprowadzone do walki, Rosja straciła ok. 30 proc. czołgów jakie posiadała przed wojną - dodaje.



Janovsky mówił też, że wskutek sankcji Rosjanie muszą zastępować w nowych czołgach czujniki i elektronikę gorszej jakości substytutami - a to, co mogą produkować, jest ułamkiem tego, co tracą.



Według grupy Oryx Rosja straciła na Ukrainie łącznie 9 100 pojazdów wojskowych - czołgów, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych i innych pojazdów. Straty Ukrainy mają wynosić 2 934 pojazdy wojskowe.