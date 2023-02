Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 351 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po wizycie w Wielkiej Brytanii Wołodymyr Zełenski odwiedził Paryż i został odznaczony Legią Honorową przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.

"Tempo rosyjskich operacji wzdłuż linii Swatowe-Kreminna w zachodniej części obwodu ługańskiego znacząco wzrosło w ciągu tygodnia" - czytamy w analizie.



"Rosyjskie źródła szeroko podają, że konwencjonalne jednostki rosyjskie atakują ukraińskie linie obronne i uzyskują lokalne sukcesy wzdłuż granicy obwodu ługańskiego z obwodem charkowskim, zwłaszcza na północny-zachód od Swatowego, w pobliżu Kupiańska i na zachód od Kreminnej" - czytamy w analizie.

Think tank zauważa też, że rosyjskie dowództwo skierowało niektóre elementy dywizji regularnych rosyjskich wojsk do działań ofensywnych w tym rejonie.

Ukraiński prezydent, Wołodymyr Zełenski, będzie w czwartek apelował na szczycie UE w Brukseli o większe dostawy uzbrojenia na Ukrainę i szybkie rozpoczęcie negocjacji ws. wejścia Ukrainy do Unii. Przed wizytą w Brukseli Zełenski odwiedził Londyn i Paryż - w stolicy Francji spotkał się z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem.

"Oddziały z kilku pułków 144. i 3. Dywizji Zmechanizowanych i pułk z 90. Dywizji Pancernej, wspierane przez elementy 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej i nieokreślone jednostki z Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, prowadzą działania ofensywne wzdłuż całej linii Swatowe-Kreminna i mają nacierać na ukraińską obronę" - czytamy w raporcie.

Rosyjska ofensywa jeszcze nie osiągnęła swojego pełnego tempa Fragment analizy ISW

ISW ocenia, że skierowanie oddziałów co najmniej trzech dużych rosyjskich dywizji do działań ofensywnych na tym odcinku "wskazuje na to, że rosyjska ofensywa się rozpoczęła, nawet jeśli ukraińskie siły na razie są w stanie powstrzymywać Rosjan przed czynieniem znaczących postępów".



"Rosyjska ofensywa jeszcze nie osiągnęła swojego pełnego tempa" - zaznacza przy tym ISW. Think tank zauważa, że Rosjanie nie rzucili jeszcze do walki oddziałów 2 Dywizji Zmechanizowanej (z 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej) skierowanej do obwodu ługańskiego w styczniu.



"Rosyjskie siły stopniowo rozpoczynają ofensywę, ale jej sukces nie jest (...) przesądzony" - podkreśla think tank.