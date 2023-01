Podrożały wakacje Brytyjczyków. Konsumencka organizacja radzi, co robić

Ceny wycieczek zorganizowanych i przelotów z Wielkiej Brytanii do Hiszpanii, Grecji i Włoch gwałtownie wzrosły od zeszłego roku - pokazuje analiza organizacji konsumenckiej Which?. Co w tej sytuacji mogą zrobić Brytyjczycy?