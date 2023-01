- My dzisiaj robimy wszystko, żeby do zbrojnej agresji na Rzeczpospolitą i na NATO nie doszło - powiedział wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, pytany w Radiu Plus o to, czy w niespełna rok od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę wzrosło zagrożenie ataku na Polskę.