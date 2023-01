Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 330 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że liczba ostrzałów i ataków Rosjan w Donbasie rośnie.

Słowa Siergieja Ławrowa padły kilka godzin po tym, jak były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł NATO, że porażka Rosji na Ukrainie może wywołać wojnę nuklearną.

Prawie 11 miesięcy po inwazji na Ukrainę, Rosja coraz częściej przedstawia wojnę swoim obywatelom jako egzystencjalną bitwę z Zachodem. Ławrow powiedział, że Moskwa będzie dążyć do oduczenia zachodnich polityków z ich "zarozumiałego" i "kolonialnego" podejścia do Rosji.

- Mam nadzieję, że otrzeźwienie przyjdzie - powiedział Ławrow. - Zrobimy wszystko, aby nasi koledzy z NATO i Unii Europejskiej wytrzeźwieli jak najszybciej - dodał.

Ławrow w czwartek spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką. - Mamy wspólne stanowisko co do tego, jakie cele należy osiągnąć i jak zapewnić, że ani Rosja, ani Białoruś nie będą zagrożone przez naszych sąsiadów - czy to Ukrainę, czy kogokolwiek innego - powiedział po rozmowie w Mińsku.