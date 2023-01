Terminy załatwiania spraw podatkowych to papierek lakmusowy stosunku administracji do obowiązującego prawa, do praw podatników. W szczególności gdy w wyniku postępowania ma być dokonany zwrot nadpłaty. Organy podatkowe zbliżający się ustawowy termin wydania decyzji traktują jako powód do zawiadomienia podatnika o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, który często jest nawet dłuższy niż maksymalny ustawowy. Formalnie niby wszystko jest zgodne z prawem, ale to przecież zaprzeczenie zasad państwa prawa.