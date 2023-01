Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 322 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski poinformował o pozbawieniu obywatelstwa czterech prorosyjskich polityków - m.in. Wiktora Miedwiedczuka.

Prezydent Duda we Lwowie bierze udział w szczycie tzw. Trójkąta Lubelskiego, tworzonego przez Polskę, Litwę i Ukrainę.

Podczas konferencji prasowej prezydent był pytany o potencjalne przekazanie Ukrainie czołgów Leopard. W weekend premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska sama, bez szerszej koalicji, nie zamierza przekazywać tych czołgów Ukrainie. Wcześniej "Wall Street Journal" pisał, że Polska rozważa przekazanie czołgów niemieckiej produkcji swojemu wschodniemu sąsiadowi.

- W ostatnim czasie rzeczywiście podjęliśmy decyzję o tym, że takie wsparcie nastąpi ze strony polskiej. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard, w ramach budowania koalicji. Chcemy, żeby to była koalicja międzynarodowa i my podjęliśmy decyzję o włożeniu do niej pakietu kompanii czołgów Leopard, która - mam nadzieję - wraz z innymi kompaniami czołgów popłynie wkrótce na Ukrainę - stwierdził Duda.

- Jeden kraj nie może zapewnić nam wystarczającej liczby czołgów, bo musimy zmagać się z tysiącami czołgów ze strony Federacji Rosyjskiej - mówił z kolei Wołodymyr Zełenski.

Polska dysponuje 249 czołgami Leopard 2 w wersji A4 i A5 - tych pierwszych (starszych) jest 142, tych drugich - 105.



Kompania czołgów liczy 14 pojazdów - trzy plutony po cztery czołgi i sekcja dowodzenia (dwa czołgi).

We wtorek serwis politico.eu podał, że Francja i Polska wywierają presję na Niemcy, by te wyraziły zgodę na reeksport niemieckich Leopardów Ukrainie. Leopardy znajdują się w wyposażeniu armii niemieckiej, polskiej, ale też hiszpańskiej, greckiej, duńskiej i fińskiej. Spośród państw NATO najwięcej czołgów tego typu posiada Turcja. Jako że Leopardy są produkowane przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann - ich dostarczenie Ukrainie wymaga zgody na reeksport uzbrojenia wydanej przez kraj ich produkcji - czyli Niemcy.

Francuski rozmówca "Politico" twierdzi, że prezydent Francji, Emmanuel Macron, podjął w ubiegłym tygodniu decyzję ws. przekazania Ukrainie bojowych wozów piechoty AMX-10 RC - określanych często jako lekkie czołgi - "by przełamać tabu dotyczące wysyłania zachodnich czołgów Ukrainie, tak aby Niemcy zrobiły krok do przodu".

- Razem z panem prezydentem (Andrzejem Dudą - red.) prowadzimy rozmowy, które miałyby zmierzać w kierunku zbudowania szerszej koalicji państw, które mogłyby przekazywać ten ciężki, nowoczesny sprzęt. Tyle mogę powiedzieć na ten moment. Pan prezydent jest też w to zaangażowany. Rozmowy się toczą. Ja rozmawiałem o tym z kanclerzem (Niemiec Olafem) Scholzem parę tygodni temu w Brukseli i sądzę, że w najbliższych kilku dniach możemy więcej w tej kwestii wiedzieć - mówił z kolei w sobotę premier Mateusz Morawiecki, pytany o przekazanie Leopardów Ukrainie.



Tymczasem Wielka Brytania rozważa przekazanie Ukrainie swoich czołgów, Challenger II. Brytyjczycy mają być gotowi przekazać Ukraińcom do 10 takich czołgów.

Kijów od miesięcy domaga się dostaw zachodnich czołgów argumentując, że bez broni pancernej nie jest w stanie wyprzeć Rosjan ze swojego terytorium. Dotychczas jednak państwa Zachodu nie zdecydowały się na takie wsparcie - na Ukrainę trafiły z Zachodu jedynie poradzieckie czołgi T-72 (ok. 200 takich czołgów przekazała Ukrainie Polska).

Głównodowodzący ukraińską armią gen. Walerij Załużny mówił w grudniu w rozmowie z "The Economist", że aby Ukraina wróciła do granic z lutego 2022 roku potrzebuje m.in. dostarczenia przez Zachód 300 czołgów.