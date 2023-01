W tym tygodniu do sprzedaży trafi autobiografia księcia Harry'ego. W serii wywiadów przed publikacją opowiada on o swojej relacji z bratem, reakcji na śmierć Diany i nakłanianiu ojca do porzucenia planu poślubienia Kamili. Oskarżył członków rodziny królewskiej o wejście do "łóżka z diabłem" z powodu ich związków z prasą tabloidową.