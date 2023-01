Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 318 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na 6 i 7 grudnia najeźdźcy zadeklarowali wstrzymanie ognia, w związku z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. Z kolei Biały Dom ogłosił w piątek pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 3 mld dol.

- A tak przy okazji, świat po raz kolejny mógł dziś zobaczyć, jak fałszywe są wszelkie słowa na jakimkolwiek poziomie, które brzmią z Moskwy. Mówili tam coś o rzekomym zawieszeniu broni… Ale rzeczywistość jest taka, że rosyjskie pociski ponownie uderzyły w Bachmut i inne ukraińskie pozycje – powiedział prezydent Zełenski w swoim codziennym przemówieniu.

Dopiero wypędzenie rosyjskich okupantów z ziem ukraińskich i wyeliminowanie wszelkich możliwości wywierania przez Rosję presji na Ukrainę i całą Europę oznaczać będzie przywrócenie zawieszenia broni, bezpieczeństwa i pokoju - zaznaczył.

- O to właśnie walczymy, o to właśnie chodzi w pomocy naszych partnerów, o to właśnie teraz walczy cały cywilizowany świat. I dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam w obronie niepodległości Ukrainy! Dziękujemy wszystkim, którzy walczą i pracują dla naszego kraju! Dziś jesteśmy o krok bliżej naszego zwycięstwa – powiedział Zełenski.

Zełenski zapowiedział także, że Ukraina rozszerzy sankcje na obywateli Rosji i osoby powiązane z Moskwą, „którzy usprawiedliwiają wojnę, pomagają ją prowadzić lub gloryfikują państwo terrorystyczne”. Dodał, że „każdy, którego głos brzmi zgodnie z rykiem rosyjskiej artylerii, zostanie odizolowany od cywilizowanego świata”.

Wcześniej, 7 stycznia, Zełenski wydał dekret sankcjonujący 119 rosyjskich i prorosyjskich ukraińskich osób publicznych, wprowadzając w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Lista obejmuje wiele osób, które wspierają wojnę Rosji z Ukrainą, od ekspertów telewizyjnych po sportowców i piosenkarzy.

Zełenski pochwalił także pierwsze nabożeństwo bożonarodzeniowe niezależnego Kościoła Ukrainy w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, świątyni prawosławnej Ukrainy.

- To bardzo ważne, aby szczera modlitwa za Ukrainę była i nadal będzie słyszana w Ławrze i aby nikt nie uczynił Ukraińca obcym w Ławrze – powiedział Zełenski. „Niepodległość Ukrainy musi być silna we wszystkich swoich elementach i taka będzie”.

Wcześniej cała Ławra była kontrolowana przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego, filię Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.