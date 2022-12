Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 302 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 21 grudnia prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, odbił pierwszą od 19 grudnia oficjalną wizytę zagraniczną - Zełenski przybył do Waszyngtonu, gdzie spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA i wystąpił przed Kongresem.

Putin zaznaczył też, że Rosja nie odmówiła negocjacji z Ukrainą.

- Wszystkie konflikty zbrojne kończą się tak czy inaczej jakimiś negocjacjami na ścieżce dyplomatycznej. I nigdy ich nie odmówiliśmy. To kierownictwo Ukrainy zabroniło sobie negocjować – powiedział Putin.

Ocenił, że "wygląda to dziwnie". Uważa jednak, że wcześniej czy później każda ze stron, które są w stanie konfliktu, usiądzie i zgodzi się rozmawiać. - Im szybciej dotrze to do tych, którzy nam się sprzeciwiają, tym lepiej – powiedział Putin.

- Naszym celem nie jest zakręcenie kołem zamachowym konfliktu zbrojnego, ale wręcz przeciwnie, zakończenie tej wojny, do tego dążymy i będziemy nadal dążyć - zapewnił prezydent Rosji



Zaznaczył jednocześnie, że Moskwa będzie dążyć do tego, aby "to się zakończyło". - A im szybciej, tym oczywiście lepiej – podkreślił prezydent.

Media zauważają, że rosyjski przywódca po raz pierwszy w publicznej wypowiedzi użył słowa "wojna", zamiast dotychczas konsekwentnie używanego określenia "specjalna operacja wojskowa" w kontekście inwazji na Ukrainę.