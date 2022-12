Święta to eskalacja kampanii marketingowych i to nie takich zwykłych, tylko tych magicznych, odwołujących się do wspomnień z dzieciństwa, do zapachów, smakołyków i całej palety uczuć związanych z Bożym Narodzeniem. Wykorzystywane są w nich różnorodne oznaczenia. Nie wszystkie jednak mogą korzystać z ochrony prawnej.