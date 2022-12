Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 299 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na Białorusi trwają intensywne ćwiczenia rosyjskich żołnierzy.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Putin relacjonował, że "ze swoim kolegą" rozmawiał o utworzeniu jednolitej przestrzeni obronnej Państwa Związkowego, a także o współpracy w ramach OUBZ (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), w której przewodnictwo od 1 stycznia obejmuje Białoruś.

Strony zgodziły się między innymi na pracę nad stworzeniem nowego sprzętu wojskowego, a także na kontynuowanie praktyki wspólnych ćwiczeń.

Ponadto Putin dopuścił możliwość szkolenia załóg białoruskich samolotów wojskowych przerobionych na amunicję ze specjalną głowicą nuklearną.

Prezydent zaznaczył, że Rosja i Białoruś konsekwentnie pogłębiają integrację gospodarczą, aby poprawić standard życia obywateli. Powiedział, że oba kraje wspólnie walczą również przeciwko zachodnim sankcjom.

- Razem opieramy się presji sankcji ze strony nieprzyjaznych państw, próbom izolacji Rosji i Białorusi od światowych rynków, koordynujemy działania mające na celu zminimalizowanie wpływu bezprawnych restrykcji na gospodarki naszych krajów. Muszę powiedzieć, że robimy to dość pewnie i skutecznie - mówił Putin.



Komentując pogłoski o „wchłonięciu” Białorusi przez Rosję, stwierdził, że są to próby nieżyczliwych spowolnień procesu integracji, aby uniknąć pojawienia się na rynku konkurentów.

- Rosja nie jest zainteresowana wchłonięciem kogokolwiek. Dziś po prostu nie jest to wskazane – powiedział Putin. - To są próby spowolnienia naszego procesu integracji przez naszych nieżyczliwych. I robią to tylko po to, aby nie mieć skutecznych i niebezpiecznych konkurentów na światowych rynkach. To wszystko.

Łukaszenko natomiast podziękował Putinowi za przekazanie Białorusi systemu rakietowego S-400 oraz Iskandera.



Komentując plany kontynuowania wspólnych ćwiczeń wojskowych. a w szczególności szkolenia białoruskich pilotów w obsłudze maszyn przenoszących głowice nuklearne, Łukaszenko oświadczył, że "nie jest to zagrożenie dla nikogo".



Przypomniał, że podczas wcześniejszych spotkań z Putinem w Soczi i w Sankt Petersburgu, wspominał mu o swoim zaniepokojeniu sytuacja na zachodniej granicy Państwa Związkowego, i dlatego tym bardziej wdzięczny jest za przekazanie Białorusi wspomnianej broni.



- A państwo białoruskie trzeba było chronić. To decydujący i bardzo ważny krok w obronie Białorusi. Jeszcze raz dziękuję - mówił Łukaszenko.