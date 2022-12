Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 288 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji zapewnia, że jego kraj nie chce zrywać relacji dyplomatycznych z USA.

Wiktor But, który odbywał karę 25 lat więzienia w Stanach Zjednoczonych m.in. za handel bronią, został wymieniony na amerykańską koszykarkę Britney Griner, skazaną w Rosji na 9 lat kolonii karnej za wwiezienie do Rosji narkotyku we wkładzie do e-papierosa.



Reklama

Czytaj więcej Świat Gwiazda WNBA Brittney Griner zwolniona z rosyjskiego więzienia w ramach wymiany więźniów Gwiazda amerykańskiej WNBA Brittney Griner została zwolniona z rosyjskiego więzienia w ramach wymiany więźniów za skazanego rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta - informuje CNN.

Raisa But podziękowała za uwolnienie syna na antenie telewizji Rossija 24.



- To dzięki naszemu prezydentowi, Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi Jestem bardzo wdzięczna. Niski matczyny ukłon w stronę prezydenta i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na czele którego stoi Ławrow Siergiej Wiktorowicz Ławrow- oświadczyła.



Reklama

Żona Wiktora Buta, Ałła, powiedziała, że przed dwoma dniami, gdy rozmawiała z mężem ostatni raz, nie wiedział on o nadchodzącym zwolnieniu.



Żona Buta podziękowała także wszystkim pracownikom rosyjskiego MSZ i wydziałów konsularnych, którzy brali udział w pracach nad uwolnieniem Rosjanina.



Według rosyjskich mediów, But jest już w kraju i poinformował o tym żonę i matkę. Wiozący go samolot musiał lądować w Machaczkale zatankować paliwo.