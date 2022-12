Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 288 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji zapewnia, że jego kraj nie chce zrywać relacji dyplomatycznych z USA.

Amunicja kasetowa to rodzaj amunicji zawierający od kilku do kilkuset mniejszych ładunków. W określonym momencie te dodatkowe ładunki są uwalniane z głowicy bądź bomby kasetowej siłą wybuchu niewielkiego ładunku prochowego lub siłą odśrodkową. 30 maja 2008 podczas konferencji w Dublinie 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych. Konwencji w tej sprawie nie ratyfikowały jednak USA (podobnie jak Ukraina, ale też np. Polska). Rosjanie mają regularnie używać broni kasetowej na Ukrainie.

Teraz CNN ujawnia, powołując się na liczne źródła amerykańskie i ukraińskie, że Kijów chciałby, aby USA udostępniły Ukrainie swoje zasoby amunicji kasetowej, co ma być "jednym z najbardziej kontrowersyjnych żądań" sformułowanych przez Ukrainę od początku wojny.

Przedstawiciele administracji Bidena mieli rozważać tę prośbę od miesięcy i - jak dotąd - nie odrzucili jej jednoznacznie.



USA mają rozważać dostarczenie Ukrainie amunicji kasetowej w sytuacji, gdyby rezerwy amunicji w amerykańskich magazynach, które Waszyngton regularnie przekazuje Ukrainie, spadły do niebezpiecznie niskiego poziomu. Jednak - jak twierdzą źródła CNN - propozycja nie była jeszcze poważnie rozważana, ponieważ istnieją prawne ograniczenia nałożone przez Kongres na przekazywanie przez USA amunicji kasetowej innym państwom.

Ukraina ma prosić o amunicję kasetową zarówno do wyrzutni rakiet HIMARS, jak i do haubic kalibru 155 mm

Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy używali już amunicji kasetowej w czasie wojny na Ukrainie - zauważa CNN. Jednak Rosja, która sięgała po ten typ amunicji m.in. w Syrii, używa jej znacznie częściej i stosuje ją przeciwko celom cywilnym.



Rosjanie mieli m.in. używać amunicji kasetowej do wyrzutni rakiet Smiercz - pociski te uwalniają 72 mniejsze ładunki pokrywające przestrzeń o rozmiarach boiska piłkarskiego. Takiej amunicji Rosjanie mieli używać m.in. w obwodzie charkowskim, co zostało udokumentowane - podkreśla CNN.



Przedstawiciel ukraińskich władz, cytowany przez CNN zapewnia, że Ukraina używałaby amunicji kasetowej jedynie przeciwko celom wojskowym.



Według informatorów CNN Ukraina ma prosić o amunicję kasetową zarówno do wyrzutni rakiet HIMARS, jak i do haubic kalibru 155 mm. Przedstawiciel władz Ukrainy podkreśla w rozmowie ze stacją, że pozwoliłoby to ukraińskim artylerzystom i wojskom rakietowym atakować skuteczniej większe, bardziej rozproszone cele - takie jak zgrupowania żołnierzy czy sprzętu wojskowego.



- Rosjanie używają amunicji kasetowej i się niczym nie przejmują. My będziemy walczyć z rosyjskimi wojskami, ale Rosjanie walczą z naszymi cywilami amunicją kasetową - podkreśla ukraiński rozmówca CNN.