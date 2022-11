Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 273 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o "utrzymującej się dynamice" na wszystkich odcinkach frontu.

O ostrzale Kijowa poinformowano po tym, jak w niemal całej Ukrainie rozległ się alarm powietrzny.



Administracja wojskowa Kijowa informowała, że w mieście trafiony został obiekt infrastruktury.

Teraz, jak czytamy we wpisie na Telegramie, "w wyniku trafienia w dwupiętrowy budynek w stolicy, trzy osoby zginęły, a sześć zostało rannych".



Ukrinform podaje, że w niektórych dzielnicach Kijowa nie ma prądu.

Kijowska administracja wojskowa podaje, że w Kijowie dochodzi obecnie do awaryjnych wyłączeń prądu, "Harmonogram stabilizacyjnych wyłączeń prądu nie funkcjonuje" - głosi komunikat.

Witalij Kliczko, mer Kijowa poinformował, że w związku z ostrzałem w stolicy Ukrainy wstrzymano dostawy wody.

Tymczasem komendant policji obwodu kijowskiego, Andrij Niebytow ogłosił na swoim kanale w serwisie Telegram, że w wyniku ataku rakietowego na obwód kijowski trafiony został wielopiętrowy budynek, w którym wybuchł pożar.

Ołeksij Kułeba, gubernator obwodu kijowskiego napisał na Telegramie, że w obwodzie kijowskim "atakowane są budynki mieszkalne i krytyczna infrastruktura".



Atak rakietowy na obiekty infrastruktury krytycznej trwa też w Winnicy.



O ataku na Winnice pisze szef winnickiej administracji wojskowej, Serhij Borzow, na swoim kanale w serwisie Telegram.



"Obwód winnicki jest pod ostrzałem - obiekty infrastruktury krytycznej! Zostańcie w schronach" - napisał gubernator obwodu.



Po rosyjskim ataku rakietowym prądu nie ma w całym Lwowie - napisał z kolei mer Lwowa, Andrij Sadowy. "Całe miasto bez prądu. Czekamy na dodatkowe informacje od ekspertów ds. energetyki. Mogą być przerwy w dostawach wody. Zostańcie w schronach" - napisał mer.

Zastępca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Tymoszenko, napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że "rosyjscy terroryści próbują zniszczyć obiekty dostarczające energię". "Dziś eksplozje słychać w różnych częściach kraju" - dodał. Tymoszenko wezwał mieszkańców do pozostania w schronach i do tego, by nie ignorować alarmów powietrznych.

Tymoszenko w nagraniu umieszczonym na Telegramie mówi o trafieniu przez Rosjan w budynek mieszkalny w Wyszogrodzie, w obwodzie kijowskim.



Ok. godziny 14:15 pojawiła się informacja, że alarm powietrzny dla Ukrainy został odwołany.

Ukrenergo, ukraiński operator sieci energetycznej, na swoim profilu na Facebooku pisze o przerwach w dostawach prądu na całej Ukrainie. "Trafione zostały obiekty infrastruktury energetycznej" - pisze o skutkach środkowych ataków spółka.



Rosja prowadzi ataki na obiekty infrastruktury krytycznej na Ukrainie od 10 października. W wyniku ataków uszkodzone miało zostać ok. 50 proc. infrastruktury energetycznej Ukrainy.