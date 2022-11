- Z bólem i zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o nowym, jeszcze silniejszym ataku rakietowym na Ukrainę, który doprowadził do śmierci ludzi i straty wielu infrastruktur cywilnych - powiedział papież Franciszek w czasie audiencji na placu Świętego Piotra. - Módlmy się o to, aby Bóg nawrócił serca tych, którzy nadal skłaniają się ku wojnie i sprawił, by przeważyło na udręczonej Ukrainie pragnienie pokoju, by uniknąć wszelkiej eskalacji i otworzyć drogę do zawieszenia broni i dialogu - podkreślił ojciec święty.

Reklama

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 266 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Joe Biden mówi, że rakiety, które spadły na Polskę, mogły nie zostać wystrzelone z Rosji.

Jak powiedział papież,”nieustannie modli się za udręczoną Ukrainę”. - Niech Pan Bóg da Ukraińcom pocieszenie, siłę w tej próbie i nadzieję na pokój - dodał.

Franciszek wezwał także do zawieszenia broni, aby uniknąć ryzyka eskalacji konfliktu. Papież nie wspomniał o incydencie na pograniczu Polski z Ukrainą i o pocisku, który spadł w Przewodowie zabijając dwie osoby.