- Proszę przyjmijcie kondolencje od wszystkich ukraińskich braci - zwrócił się do Polaków Zełenski.



Prezydent Ukrainy mówił o wystrzeleniu przez Rosjan w ciągu kilku godzin 90 rakiet wymierzonych w "infrastrukturę energetyczną, przedsiębiorstwa i budynki mieszkalne" na Ukrainie.



- Kiedy to się stało? Doszło do tego, gdy tylko kończył się pierwszy dzień szczytu G20 na Indonezji, najważniejsze oświadczenia zostały wygłoszone, kluczowe spotkania miały miejsce. Rosja mówiła o pokoju, ale wystrzeliła rakiety w odpowiedzi - zauważył Zełenski.

- 15:24 - rakieta, Kijów. I w całym kraju... Tak teraz żyjemy... 15:54 - rakieta, Kropiwnicki, 15:56 - dwie rakiety, obwód kirowogradzki, 15:56 - rakieta, obwód żytomierski. A także obwód iwanofrankiwski, obwód rówieński, obwód charkowski, 16:29 - rakieta, Krzywy Róg, 16:29 - rakieta, obwód połtawski, 16:35 - znów obwód żytomierski, obwód kijowski, obwód lwowski, obwód odeski, obwód mikołajowski. A także obwody wołyński, chmielnicki, tarnopolski... I znów Kijów - wyliczał Zełenski.



- W wielu miastach i obwodach naszego kraju dochodzi do awaryjnych wyłączeń prądu. Ok. 10 milionów Ukraińców jest bez prądu. Większość z nich - w tym momencie - w obwodzie charkowskim, obwodzie żytomierskim, obwodzie kijowskim i lwowskim. Lwów i niektóre inne miasta są pozbawione dostaw ciepła... W całym kraju są problemy z komunikacją i internetem - mówił ukraiński prezydent.



- To jest odpowiedź Rosji dla Indonezji, Indii, Chin i wszystkich innych krajów, które mówiły o potrzebie zakończenia wojny. Rosja mówi światu, że chce ją kontynuować. Teraz jest czas, by świat odpowiedział - dodał.

Następnie prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że Ukraina "wielokrotnie mówiła, że działania terrorystycznego państwa nie ograniczą się" do jej terytorium.



- Polska, państwa bałtyckie... Jest tylko kwestią czasu, zanim rosyjski terror posunie się dalej. Musimy wskazać terrorystycznemu państwu jego miejsce. Im dłużej Rosja czuje się bezkarna, tym większe jest zagrożenie każdego, kogo może dosięgnąć rosyjska rakieta - mówił Zełenski.

Zwycięstwo jest możliwe wtedy, gdy nie ma strachu. Nie ma go w nas, nie miejcie go w sobie Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Ostrzelanie terytorium NATO... To rosyjski atak rakietowy na wspólne bezpieczeństwo. To naprawdę znacząca eskalacja. Potrzebne jest działanie - dodał w kontekście doniesień o rosyjskiej rakiecie, która spadła na terytorium Polski.



- Chcę powiedzieć naszym polskim braciom i siostrom... Ukraina zawsze będzie was wspierać. Terror nie złamie wolnych ludzi! Zwycięstwo jest możliwe wtedy, gdy nie ma strachu. Nie ma go w nas, nie miejcie go w sobie - zakończył Zełenski.