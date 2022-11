Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 264 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu oświadczył, że w wyzwolonej w ostatnich dniach części obwodu chersońskiego udokumentowano 400 rosyjskich zbrodni wojennych.

„Nasze ministerstwo jest bardzo zasmucone wiadomością o przedwczesnej śmierci Lemekhani Nyirendy. (…) Ale zambijski rząd domaga się wyjaśnień jak obywatel naszego kraju, odbywający karę więzienia w Moskwie mógł znaleźć się na Ukrainie i utracić życie” – odpowiedziało zambijskie ministerstwo.

23-letni Zambijczyk był studentem słynnego Moskiewskiego Instytutu Inżynieryjno-Fizycznego, który zajmuje się badaniami jądrowymi. W rosyjskiej stolicy znalazł się dzięki stypendium swojego rządu. Ale w kwietniu 2020 roku – w dość tajemniczych okolicznościach – został skazany aż na 9,5 roku więzienia za posiadanie narkotyków. Dorabiał wtedy jako kurier w jednej z moskiewskich firm.

Według informacji zambijskich władz ostatnie wieści od skazanego pochodziły z więzienia na obrzeżach Moskwy.

Można jedynie podejrzewać, że został zwerbowany do walki na Ukrainie po rosyjskiej stronie w zamian za anulowanie wyroku. Takie obietnice szczodrze rozdaje więźniom „kucharz Putina” Jewgienij Prigożin, który objeżdża łagry i rekrutuje tam skazanych. Przy czym obecnie nie tylko Prigożin werbuje skazanych do swojej firmy Wagner, prawdopodobnie robią to też firmy najemników bezpośrednio związane z GRU.

Jednak do tej pory nie było informacji, by ktokolwiek z nich werbował za kratami obywateli krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw (obecnie to głównie Uzbecy i Tadżycy skazani w Rosji). A szczególnie ciemnoskórych obywateli państw afrykańskich.

Jednocześnie kremlowska propaganda (w wielu programach publicystycznych i na wielu kanałach telewizyjnych) twierdzi, że po ukraińskiej stronie walczą „Murzyni z NATO i pedofile”.

Rosjanie podali dopiero 9 listopada, że Nyirenda zginął jeszcze 22 września na froncie na Ukrainie. W tym czasie trwały zaciekłe walki wokół Łymanu, które doprowadziły do oskrzydlenia całego tamtejszego zgrupowania rosyjskiego. Ale nie ma żadnej pewności, by nieszczęsnego Zambijczyka skierowano właśnie na ten odcinek frontu, ani by w ogóle dotarł na front. Część bowiem zwerbowanych więźniów jest zabijana przez instruktorów z Wagnera jeszcze w trakcie szkolenia – za niewykonanie rozkazów lub zbyt wolne albo niewłaściwe ich wykonanie.