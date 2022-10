Polskie Siły Powietrzne do 2028 roku chcą mieć do dyspozycji 48 lekkich myśliwców FA -50. Koreański ramowy kontrakt wart 3 mld dol. przewiduje, że pierwsza partia maszyn w wersji oryginalnej jeszcze w przyszłym roku trafi do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.