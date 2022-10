Polacy mają dwa Bełchatowy na dachach. I to jest problem

Ministerstwo klimatu i środowiska przyznaje, że rośnie liczba odmów przyłączenia do sieci instalacji OZE. Na przełomie 2017/18 było to 260 odmów, w 2021/22 blisko 3,5 tys. – poinformowała we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji.