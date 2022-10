Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 244 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonuje, że Rosja nie ma już potencjału, by wymuszać coś na innych państwach, ponieważ zmarnowała swój potencjał "w szaleństwie wojny z Ukrainą i całym wolnym światem".

W środę 21 września, po blisko siedmiu miesiącach inwazji na Ukrainę, którą Kreml nazywa "specjalną operacją wojskową", prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. Przedstawiciele rosyjskich władz mówili, że obejmie ona do 300 tys. osób, niezależne rosyjskie media podawały, że liczba zmobilizowanych może przekroczyć milion.

Dokładna liczba zmobilizowanych w Rosji nie jest znana. Rosyjski niezależny portal Mediazona obliczył szacunkową liczbę osób objętych mobilizacją na podstawie liczby zawieranych w Rosji ślubów. W ostatnim czasie regionalne media w różnych regionach Rosji donosiły o znacznym wzroście liczby par zawierających związek małżeński, notowanym od końca września.

Rosyjskie przepisy określają pobór do wojska jako "szczególną okoliczność", umożliwiają zawarcie cywilnego związku małżeńskiego bez standardowego miesięcznego okresu oczekiwania.

W graniczącej z Mongolią Buriacji (Dalekowschodni Okręg Federalny) dane o ślubach publikowane są codziennie. Jak podaje Mediazona, w okresie od 1 do 21 września tygodniowo były tam średnio 83 śluby, a po ogłoszeniu mobilizacji - 662. Portal napisał, że zebrał dane dobowe o ślubach z 16 innych regionów Rosji i w każdym można zaobserwować "skok mobilizacyjny".

Portal założył, że w Rosji wszystkie »nadmiarowe« śluby od września do połowy października miały związek z mobilizacją ogłoszoną przez Putina. "W sumie dysponujemy danymi dotyczącymi 75 z 85 regionów Rosji, w których zarejestrowano 31 000 małżeństw zmobilizowanych mężczyzn. Innymi słowy, możemy wywnioskować, że do połowy października wcielono tam co najmniej 31 000 nieżonatych mężczyzn" - czytamy.

Jak obliczono liczbę powołanych do wojska w ramach częściowej mobilizacji? Portal zestawił pochodzącą ze spisu powszechnego liczbę mężczyzn w wieku 18-49 lat żyjących w nieformalnych związkach (tzw. niezarejestrowanych związkach małżeńskich), których ma być w Rosji ok. 2 mln, z liczbą mężczyzn, którzy otrzymali zawiadomienie o poborze i po 21 września ożenili się.

Na tej podstawie portal wyliczył, że do połowy października w Rosji zmobilizowano 1,56 proc. mężczyzn, których mógł objąć pobór. Oznacza to, że w 75 regionach, z których są dane o ślubach, powołano 431 tys. osób. Przy założeniu, że w pozostałych 10 regionach dane o nowo zawieranych związkach małżeńskich wyglądają podobnie, w Rosji zmobilizowano 490 tys. mężczyzn - podał portal.