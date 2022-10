Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 226 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski informuje o wyzwoleniu w październiku ponad 500 kilometrów kwadratowych terytorium w obwodzie chersońskim.

Tysiące terminali Starlink, wykonanych przez należący do Elona Muska SpaceX, zostało zakupionych przez rząd USA za finanse darczyńców, aby pomóc ukraińskim żołnierzom obsługiwać drony, otrzymywać ważne informacje wywiadowcze i komunikować się ze sobą w obszarach, w których nie ma innych bezpiecznych sieci. Systemy, które łączą małą antenę z 35-centymetrowym terminalem, zapewniają również internet dla ukraińskich cywilów.

Niektóre awarie doprowadziły w ostatnich tygodniach do „katastrofalnej” utraty komunikacji, jak przekazał jeden z wysokich rangą urzędników ukraińskiego rządu pod warunkiem zachowania anonimowości.

Awarie szczególnie dotkliwe były na południu, w rejonach Chersonia i Zaporoża, ale wystąpiły również wzdłuż linii frontu we wschodnim Charkowie, Doniecku i Ługańsku.

Inny ukraiński urzędnik powiedział, że awarie połączeń były powszechne. Obaj urzędnicy powiedzieli, że problemy pojawiły się, gdy żołnierze wyzwalając terytoria przeszli poza linię frontu.

Trzech żołnierzy działających na linii frontu potwierdziło, że ich systemy Starlink przestały działać podczas bitew. Kilka terminali nie działało w ostatnich dniach na nowo wyzwolonych obszarach pod Charkowem, gdzie Ukraińcy parli na wschód w kierunku Ługańska, jak twierdzi jeden z żołnierzy, który wchodzi w skład jednostki sił specjalnych walczącej w tym rejonie.

Roman Sinicyn, koordynator Serhiy Prytula Charity, fundacji, która przekazuje systemy Starlink ukraińskim siłom zbrojnym, powiedział, że problem może wystąpić, ponieważ SpaceX próbowało zapobiec ich użyciu przez siły rosyjskie.

- Awarie miały miejsce na obszarach tak niedawno odzyskanych, że ich wyzwolenie nie zostało jeszcze upublicznione - powiedział.

Sinicyn dodał, że jest dla niego "całkowicie jasne", że funkcjonowanie systemu zakłócają przedstawiciele Starlinku, aby zapobiec wykorzystaniu ich technologii przez rosyjskie siły okupacyjne.

Musk i SpaceX nie odpowiedzieli na prośby o komentarz. Musk napisał na Twitterze: „Jeśli chodzi o to, co dzieje się na polu bitwy, jest to tajne”.

Elon Musk zirytował ostatnio Ukraińców, proponując sposób na rozwiązanie konfliktu. Jego plan zakłada, że niedawne tzw. referenda na terenach, których aneksję przez Rosję ogłosił Władimir Putin (chodzi o ukraińskie obwody doniecki, ługański, chersoński i zaporoski) zostaną powtórzone pod nadzorem ONZ, a Rosja "opuści te tereny, jeśli taka będzie wola ludu".