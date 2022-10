"Jeńcy wojenni z Armenii nie są ranni i są trzymani pod lufami karabinów przez kilkudziesięciu azerskich żołnierzy. Nagranie pochodzi prawdopodobnie z 13-14 września, gdy doszło do ataku Azerbejdżanu na Armenię" - pisze Hauer.



"To absolutnie odrażające, jeden z najbardziej jaskrawych przykładów zbrodni wojennych, jaki można zobaczyć".

Hauer zamieszcza też link do nagrania, ale apeluje aby go nie oglądać.

O nagraniu pisze też specjalny przedstawiciel UE na południowym Kaukazie, Toivo Klaar. "Jeśli potwierdzi się autentyczność tego nagrania, jest to zbrodnia wojenna, która wymaga wyjaśnienia, a sprawcy muszą być ukarani" - pisze.



We wrześniu na granicy Armenii z Azerbejdżanem doszło do starć, w których zginęło ok. 200 żołnierzy. Armenia oskarżała siły zbrojne Azerbejdżanu o próbę wtargnięcia na terytorium sąsiada. Z kolei Azerbejdżan oskarżył Armenię o dokonywanie prowokacji w rejonie pogranicza.



Jesienią 2020 roku między siłami zbrojnymi Azerbejdżanu i Armenii doszło do sześciotygodniowej wojny w rejonie Górskiego Karabachu, enklawy ormiańskiej na terytorium Azerbejdżanu. Wojna zakończyła się odzyskaniem kontroli przez Azerbejdżan nad częścią spornego terytorium.

Sojusznikiem wojskowym Armenii jest Rosja, z kolei Azerbejdżan może liczyć na wsparcie Turcji.