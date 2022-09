Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 216 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje ukraińskim żołnierzom za heroiczną obronę w Donbasie.

- Odbyłem kolejne spotkanie ze Sztabem (Naczelnego Wodza). Skupialiśmy się na sytuacji operacyjnej na froncie. Omawialiśmy użycie nowych broni przez okupantów, w szczególności irańskich dronów (chodzi o drony-kamikadze Shahed-136 - red.) - mówił Zełenski.



Reklama

Prezydent Ukrainy zapewnił, że władze w Kijowie "stale działają na rzecz dostarczenia żołnierzom broni i amunicji". - Wszystkie aktywne działania ukraińskiej armii muszą być zsynchronizowane z użyciem broni o wysokiej precyzji. To jeden z priorytetów - podkreślił.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Małpa z brzytwą, czyli Putin z bombą Po raz kolejny Kreml sugeruje, że w toczącej się wojnie może użyć broni nuklearnej, która objęta jest tabu od sierpnia 1945.

- Szczególnie trudna jest sytuacja w obwodzie donieckim. Robimy wszystko, by powstrzymać działania wroga. To jest teraz nasz cel numer jeden, ponieważ Donbas pozostaje celem numer jeden dla okupantów - mówił Zełenski.



Reklama

- Pomimo oczywistej bezsensowności wojny dla Rosji i utraty przez okupantów inicjatywy, dowództwo rosyjskiej armii nadal rzuca ich (żołnierzy - red.) na śmierć. Stałe próby prowadzenia rosyjskiej ofensywy w obwodzie donieckim z pewnością przejdą do historii wojen jako jedno z najbardziej cynicznych morderstw na własnych żołnierzach. Kiedy to widzimy, kiedy widzimy te ofensywy, jesteśmy przekonani, że rosyjska mobilizacja to po prostu próba dostarczenia dowódcom stałego dopływu "mięsa armatniego". Rosyjska mobilizacja nie ma innego celu - ocenił ukraiński prezydent.

Stałe próby prowadzenia rosyjskiej ofensywy w obwodzie donieckim z pewnością przejdą do historii wojen jako jedno z najbardziej cynicznych morderstw na własnych żołnierzach Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Czują, że przegrali, ale chcą opóźnić ten moment, sprawić, by na froncie działo się cokolwiek i zastąpić poległych kimś z bronią w ręku - dodał.



- Dziękuję wszystkim, którzy bronią naszego kraju. Dziś szczególnie chciałbym uhonorować wojowników, którzy bronią Ukrainy w obwodzie donieckim. Wojowników z 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej i 10. Samodzielnej Brygady Piechoty Górskiej - za heroiczną obronę w rejonie Bachmutu. I chciałbym też pochwalić wojowników z 80. Brygady Powietrzno-Desantowej za zdecydowane i kompetentne działania w czasie wyzwalania naszego terytorium - mówił też Zełenski.