PGE Baltica, spółka z grupy PGE, przystąpiła do etapu przeprowadzenia badań środowiskowych dla projektu Baltica 1 – morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej ok. 80 km od brzegu Bałtyku. Badania przeprowadzi konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i firmy MEWO S.A. specjalizującej się w pomiarach podmorskich. To jeden z trzech projektów PGE będący na wstępnym etapie. Dwa pozostałe projekty są na zaawansowanym etapie i wkrótce przejdą w fazę realizacji.