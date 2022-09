Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 204 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że tylko w ukraińskiej niewoli rosyjscy żołnierze mogą ocalić swoje życie.

W środę Zełenski przebywał z wizytą m.in. w wyzwolonym przed kilkoma dniami przez ukraińską armię mieście Izium.

- Ukraińcy ponownie osiągnęli coś, co wielu uważało za niemożliwe. Tylko pierwszego dnia operacji, nasze jednostki posunęły się o 19 km. W pierwszych pięciu dniach walki, posunęliśmy się o 110 km. Łącznie 400 miejscowości zostało wyzwolonych. 150 tys. Ukraińców, którzy zamieszkiwali to terytorium, czuje znów czym jest zwykłe, bezpieczne, normalne życie - mówił ukraiński prezydent.



- Rosyjska armia była w obwodzie charkowskim przez pięć miesięcy. I, w tym czasie, okupanci nawet nie spróbowali zrobić czegoś dla ludzi. Tylko niszczyli, krzywdzili i zabierali. Zostawili za sobą zniszczone wsie, w niektórych nie ma nawet jednego nieuszkodzonego domu. Okupanci zamienili szkoły w śmietniki, a świątynie, dosłownie, zmienili w toalety - dodał Zełenski.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Prezydent Zełenski przybył do odbitego z rąk Rosjan Izium Prezydent Ukrainy w środę pojechał do miasta Izium w obwodzie charkowskim. Okupowane przez Rosjan miasto zostało wyzwolone przez ukraińską armią w ubiegłym tygodniu.

Prezydent Ukrainy mówił też, że służby ukraińskie otrzymały już doniesienia o "morderstwach, torturach i porwaniach", jakich dopuścili się okupanci. - To co widzieliśmy w Buczy, to co widzieliśmy na wyzwolonych terenach obwodów czernihowskiego i sumskiego i to, co widzimy dziś w obwodzie charkowskim, to dowody ludobójstwa na Ukraińcach - podkreślił.



Następnie Zełenski zwrócił się - w języku rosyjskim - do Rosjan.

Historia jest pisana przez ludzi, a nie przez dzikich. Kim zostaniecie na kartach historii? Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, do Rosjan

- Wasze ataki rakietowe dziś, rosyjskie rakiety spadły na Krzywy Róg, na tamę przy Zbiorniku Karaczuniwskim, obiekt, który nie miał żadnej wartości militarnej, to w rzeczywistości atak na setki tysięcy zwykłych cywilów, to kolejny powód, dla którego Rosja przegra. Nie tylko tę wojnę, ale też miejsce w historii - stwierdził.



- Historia jest pisana przez ludzi, a nie przez dzikich. Kim zostaniecie na kartach historii? Tymi, którzy odpalają rakiety. Tymi, którzy przychodzą na naszą ziemię. Słabeuszami. Słabeuszami, którzy prowadzą wojnę z cywilami. Łajdakami, którzy uciekli z pola bitwy i próbują skrzywdzić kogoś z daleka. Zostaniecie terrorystami, których ich własne wnuki będą się wstydzić - dodał.



- Wydarzenia pokazują, że jedyną ucieczką dla rosyjskich żołnierzy jest poddanie się ukraińskiej armii. To jedyna opcja, która gwarantuje gwarantuje im życie i traktowanie w zgodzie ze wszystkimi konwencjami. Każdy rosyjski żołnierz powinien już rozumieć, że tylko w ukraińskiej niewoli nikt nie użyje go w charakterze mięsa armatniego w wojnie, która w sposób oczywisty jest przegrywana przez Rosję - stwierdził też ukraiński prezydent.



- Ukraińska flaga wróci nad każdą część naszego kraju. Tak jak w obwodzie charkowskim, ukraińscy wojownicy dotrą do Donbasu, na południe, na Krym. To się stanie, to się z pewnością stanie - podkreślił Zełenski.