Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 182 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. 24 sierpnia Ukraina świętuje Dzień Niepodległości.

24 lutego Rosja dokonała niesprowokowanej, pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W czasie działań wojennych Rosjanie codziennie ostrzeliwują miasta i obiekty cywilne, w tym dzielnice mieszkalne. Ofiarami rosyjskich ostrzałów, prowadzonych przy użyciu artylerii i wojsk rakietowych, padają cywile. Rosjanie rozmieścili wojska na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, co stwarza zagrożenie katastrofą nuklearną na Ukrainie. Wiele działań Rosji powszechnie uważane jest za zbrodnie wojenne - dowody tych zbrodni pomagali zbierać m.in. polscy śledczy.



Reklama

- W czasie specjalnej operacji stosujemy się ściśle do norm prawa humanitarnego. Uderzenia są przeprowadzane z użyciem precyzyjnej broni, na infrastrukturę militarną Sił Zbrojnych Ukrainy - stanowiska dowodzenia, lotniska, magazyny, ufortyfikowane tereny i wojskowo-przemysłowe kompleksy. W tym samym czasie robimy wszystko, co możliwe, by uniknąć ofiar wśród cywilów. Oczywiście, to spowalnia tempo ofensywy, ale robimy to świadomie - przekonywał tymczasem Szojgu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski w dniu Święta Niepodległości: Krym to Ukraina. Odzyskamy go - Jesteśmy wolnymi ludźmi z niepodległej Ukrainy. Po sześciu miesiącach prób zniszczenia nas, jesteśmy wolnymi ludźmi z niepodległej Ukrainy. I to jest prawda o naszej przyszłości. Wolni ludzie z niepodległej Ukrainy - mówił prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w przemówieniu z okazji 31. rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę.

Według Szojgu rosyjska armia "prowadzi systematyczne prace na wyzwolonych (w rzeczywistości okupowanych - red.) terytoriach, by przywrócić pokojowe życie". - Dostarczamy pomocy humanitarnej, odbudowujemy infrastrukturę - powiedział minister obrony Rosji.



Reklama

Minister obrony Rosji oskarżył jednocześnie ukraińską armię, że ta "stosuje taktykę spalonej ziemi i celowo narusza normy prawa międzynarodowego i zachowują się jak terroryści".

W czasie specjalnej operacji stosujemy się ściśle do norm prawa humanitarnego Siergiej Szojgu, minister obrony Ukrainy

- Używają budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, przedszkoli, jako pozycji ogniowych. Umieszczają czołgi i artylerię w tych obiektach, kryją się wśród cywilów, których wykorzystują jako żywe tarcze - wyliczał.



Szojgu mówił też, że "specjalna operacja wojskowa" (wojna - red.) na Ukrainie była podyktowana "prawdziwym zagrożeniem mieszkańców Donbasu ze strony Kijowa i, w konsekwencji, zagrożeniem Rosji".



Autopromocja Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy Unikalna oferta Tylko 5,90 zł/miesiąc

WYBIERAM

- Zrozumienie tego prowadzi do potrzeby przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie - dodał.



Szojgu stwierdził też, że "specjalna operacja wojskowa przebiega zgodnie z planem, zadania będą zrealizowane".



Reklama