Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 180 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji wyraził wątpliwość czy dialog Rosji z USA, w sprawie broni strategicznej, zostanie wznowiony. Prezydent Wołodymyr Zełenski wykluczył możliwość dialogu z Rosją, jeśli w Mariupolu dojdzie do pokazowego procesu ukraińskich żołnierzy.

W 1968 roku doszło do interwencji wojskowej ZSRR i innych państw bloku sowieckiego (w tym Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) w Czechosłowacji, w której rozpoczęły się wcześniej przemiany, mające złagodzić narzucony Pradze po wojnie przez Związek Radziecki reżim komunistyczny.

Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji rozpoczęła się 20 sierpnia 1968 roku.



Teraz, w rocznicę tamtych wydarzeń, Czesi wysyłają na konto utworzone przez ambasadę Ukrainy w Czechach, po 1 968 koron, by - upamiętniając wydarzenia sprzed 54 lat - wesprzeć walczącą z Rosją Ukrainę.

"Nawet w weekend, dziesiątki i dziesiątki płatności o wartości 1 968 koron docierały na nasze konto, dziękujemy wam, czescy przyjaciele" - napisała na swoim koncie na Twitterze ambasada Ukrainy w Czechach.



W czasie interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji zginęło - według różnych szacunków - od ok. 70 do nawet ponad 100 obywateli Czechosłowacji. Ok. 800 osób zostało rannych.