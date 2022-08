Most Antonowski, wykorzystywany przez Rosję do zaopatrywania rosyjskich sił stacjonujących w Chersoniu i po zachodniej stronie Dniepru, był w lipcu trzykrotnie ostrzeliwany przez Ukraińców, z użyciem wyrzutni rakiet HIMARS - po ataku z 26 lipca most został zamknięty dla ruchu pojazdów cywilnych ze względu na jego uszkodzenie.

Reklama

Teraz Chusnullin, mówiąc o Moście Antonowskim stwierdził, że według niego "będzie gotowy (do użycia) do początku przyszłego tygodnia". - Prace przebiegają tam bardzo aktywnie - dodał.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińcy ostrzelali most w okupowanym Chersoniu Ukraińska armia "po raz kolejny ostrzelała jedyny most drogowy nad Dnieprem w Chersoniu" - poinformował Kirył Stremousow, przedstawiciel kolaboracyjnych władz okupowanego przez Rosjan obwodu chersońskiego. O ataku informują też przedstawiciele strony ukraińskiej. Kolaboracyjne władze poinformowały, że most jest obecnie zamknięty dla ruchu pojazdów cywilnych.

Wicepremier Rosji mówił, że most został zaprojektowany w czasach ZSRR a informacje na temat projektu "zostały zachowane".



- Wysłaliśmy najlepszą firmę budująca mosty w kraju, która buduje największą liczbę mostów, najbardziej złożonych - dodał.



Reklama

Chusnullin mówił też, że rosyjska armia stworzyła przeprawę promową na czas naprawy mostu. Strona ukraińska informowała wcześniej, że Rosjanie zajmowali prywatne statki, by zapewnić przeprawy przez Dniepr w Chersoniu.

1,4 km Taką długość ma Most Antonowski

Most Antonowski ma długość 1,4 km, szerokość 25 metrów. To jedyny most samochodowy w Chersoniu łączący zachodni i wschodni brzeg Dniepru. Chersoń jest stolicą obwodu chersońskiego, który obecnie jest niemal w całości kontrolowany przez Rosję.