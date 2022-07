– Żołnierze mają możliwość odpocząć, dostać listy i paczki z domu – poinformował przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Po zdobyciu Lisiczańska prezydent Putin polecił „dać wojskom odpoczynek”. W rezultacie Rosjanie nie zdobyli całego obwodu ługańskiego (kilka wiosek nadal znajduje się pod kontrolą Ukraińców) i nie dotarli nawet do kolejnej, ukraińskiej linii obrony w okolicach Siewierska. Walki trwają w stepach między tym miastem a Lisiczańskiem.

Największe kłopoty najeźdźcy mają z żołnierzami

Za to ukraińska armia cały czas posuwa się (choć wolno) do przodu w zachodniej części frontu, na Chersoń. W ciężkich walkach odbija jedną wioskę po drugiej. – W nocy nasz zwiad widział centrum Chersonia – powiedział jeden z oficerów. Ale zwiadowcy przemknęli się między rosyjskimi umocnieniami, reszta armii znajduje się znacznie dalej. Rosyjskie dowództwo tak się jednak przestraszyło, że zaczęło ściągać oddziały z okolic Zaporoża, by umocnić obronę.

Jedynie rosyjskie lotnictwo i artyleria cały czas atakują ukraińską stronę. Donbaskie miasta są bez przerwy ostrzeliwane, choć Rosjanie mają z tym już kłopoty. Wykorzystując przybyłe na front zachodnie działa i wyrzutnie rakietowe Ukraińcy w ciągu półtora tygodnia prawie codziennie niszczą po kilka składów amunicji, magazynów i punktów dowodzenia najeźdźców. Ogromne chmury dymu z palących się magazynów codziennie spowijają Donieck.

Największe kłopoty najeźdźcy mają jednak nie z amunicją, lecz żołnierzami. Jednak Kreml boi się ogłoszenia powszechnej mobilizacji, choć w gospodarce już wprowadził stan wojny. Za to armia uzupełniana jest jedynie naborem mniej lub bardziej ochotniczym.

Wyróżnia się w tym zatrudniająca najemników firma Wagner. Ekspert ONZ zbierający dowody udziału cudzoziemskich najemników w walkach w Libii Zambijczyk Chaloka Beyani poinformował, że ostatnio zmniejszyła się ich ilość. – Znaleziono im rynek gdzie indziej – stwierdził. Najemników zatrudniał tam do walki z przeciwnikami do niedawna najbardziej wpływowy dowódca marszałek Chalifa Haftar. Byli przede wszystkim od Wagnera i to on wywiózł ich teraz na Ukrainę. Mimo takiej mobilizacji firmie też skończyły się zasoby ludzkie.

„Ponad 50 więźniów wywieziono z dwóch zakładów karnych w Petersburgu do obwodu rostowskiego (na granicy z Ukrainą – red.), a dalej będą ich transportować na Ukrainę, do jednostek wojskowych” – poinformowało niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii.

Werbownicy Wagnera obeszli większość petersburskich więzień, rodzinnego miasta właściciela firmy Jewgienija Prigożina (zwanego „kucharzem Putina”). On sam siedział w jednym z nich w latach 70 i 80. ubiegłego wieku – za kradzieże i rozbój. Naganiacze oferowali 4 tys. dol. miesięcznie i amnestię po pół roku służby. Nie ukrywali jednak, że do amnestii niewielu dożyje. Mimo to zgłosiło się ponad 200 więźniów. Ale zabrano tylko jedną czwartą chętnych, bo reszta nie nadawała się do służby w armii. Bez żadnego przeszkolenia (jak i bez jakichkolwiek pisemnych dokumentów potwierdzających kontrakty z werbownikami) wsadzono ich do więźniarek i pod konwojem odwieziono na granicę Rosji.

„Mięso armatnie” zabierane też jest z terenów pod władzą separatystów, nawet tych ostatnio zdobytych. Do rosyjskiego wojska biorą nawet mężczyzn z Lisiczańska i Siewierodoniecka.