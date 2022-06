Słowa przedstawiciela Departamentu Obrony USA są cytowane na stronie Departamentu.



- Z militarnego punktu widzenia powiedziałbym, że niewielka liczba Ukraińców, którzy wiązali Rosjan w Siewierodoniecku tak długo, będzie czymś, co prawdopodobnie będziemy studiować w przyszłości - powiedział przedstawiciel Pentagonu.



Przedstawiciel Departamentu Obrony zwrócił uwagę, że Ukraińcy opuścili Siewierodonieck na podstawie własnej decyzji, by zająć lepiej przygotowane pozycje do kontynuowania obrony.

Przedstawiciel Pentagonu mówi też, że Rosjanie zyskali niewielki teren kosztem bardzo dużych strat. - Ukraińcy każą im płacić (wysoką cenę) za niewielkie terytorium - podkreśla.

Cytowany przez Departament Obrony urzędnik mówi też, o posiadanych przez Pentagon dowodach na problemy z morale wśród rosyjskich żołnierzy oraz o dymisjach generałów odpowiedzialnych za rosyjskie działania na Ukrainie.



Z wypowiedzi przedstawiciela Pentagonu wynika, że Amerykanie zdają sobie sprawę, że Rosjanie mają przewagę nad Ukraińcami jeśli chodzi o systemy uzbrojenia i ogólną liczbę żołnierzy, których mogą rzucić do walki, ale "zostali zmuszeni do wykorzystania rezerw już w ubiegłym miesiącu, co świadczy o umiejętnościach i determinacji Ukraińców".

Departament Obrony odnotowuje rosnący opór wobec Rosjan w rejonie Chersonia

Według przedstawiciela Departamentu Obrony zwiększona liczba rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie miasta - Kijów, Lwów, Czernihów czy Odessę - może być spowodowana szczytem G7 poświęconym m.in. sytuacji na Ukrainie oraz dotarciem na Ukrainę pierwszych zestawów rakietowych HIMARS (M142) z USA.



Departament Obrony odnotowuje też rosnący opór wobec Rosjan w rejonie Chersonia oraz to, że Ukraińcom udało się wyzwolić kilka miasteczek na północny-zachód i zachód od Chersonia.