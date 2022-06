Macron przybył do Rumunii we wtorek - to początek jego trzydniowej podróży na południową flankę NATO.

Prezydent Francji odwiedza także Mołdawię, a następnie w czwartek uda się - prawdopodobnie - wraz z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i premierem Włoch Mario Draghim do Kijowa.

- U bram ]Unii Europejskiej rozgrywa się bezprecedensowa sytuacja geopolityczna – powiedział po spotkaniu z francuskimi oddziałami stacjonującymi w Rumunii. - Kontekst polityczny i decyzje, które Unia Europejska i kilka narodów będzie musiało podjąć, uzasadniają nowe dogłębne dyskusje i nowy postęp.

Jednak, nawołując do "nowych pogłębionych rozmów" z Ukrainą, Macron nie potwierdził, czy wybiera się do stolicy ogarniętego wojną państwa.

Stwierdził natomiast, że prezydent Ukrainy i jego urzędnicy w pewnym momencie będą musieli negocjować z Moskwą, aby zakończyć wojnę.

Dlatego, mimo krytyki, z jaką spotykają się kolejne rozmowy telefoniczne Macrona z Władimirem Putinem, prezydent Francji podtrzymuje swoją opinię, że "wymiana dyplomatyczna z Moskwą" powinna być utrzymana.



- Kijów będzie musiał w przyszłości prowadzić negocjacje z Rosją, aby spróbować zakończyć wojnę na Ukrainie - powiedział Macron. - A my, Europejczycy, powinniśmy być przy tym stole.