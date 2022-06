Rano nad wschodnimi obrzeżami stolicy Ukrainy unosił się dym. Jak przekazał mer Kijowo Witalij Kliczko, w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego jedna osoba została ranna, nikt nie zginął. Siły Zbrojne Ukrainy podały, że ok. godz. 6:00 czasu lokalnego obrona przeciwlotnicza zestrzeliła jeden wrogi nadlatujący pocisk manewrujący.

Z kolei państwowy operator energii jądrowej Energoatom podał, że jeden z rosyjskich pocisków, który prawdopodobnie kierował się w stronę Kijowa, przeleciał "niebezpiecznie nisko" nad elektrownią jądrową w obwodzie mikołajowskim. Ukraińskie Siły Powietrzne informowały, że według wstępnych danych Rosjanie wystrzelili pociski z samolotu Tu-95 znad Morza Kaspijskiego.

Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że rosyjskie wojsko użyło precyzyjnych pocisków dalekiego zasięgu wystrzeliwanych z powietrza. W wyniku uderzenia na obrzeżach Kijowa zniszczone miały zostać czołgi T-72 dostarczane Ukrainie przez sojuszników tego państwa oraz inne pojazdy opancerzone znajdujące się w budynkach przedsiębiorstwa zajmującego się naprawą wagonów.

Doniesieniom strony rosyjskiej zaprzeczył w mediach społecznościowych szef zarządu ukraińskich kolei państwowych Ołeksandr Kamyszin. Przekazał on, że cztery pociski uderzyły w zakład naprawy wagonów kolejowych we wschodnim Kijowie. "Wojska rosyjskie kolejny raz ostrzelały infrastrukturę kolejową" - podkreślił. "W zasadzie to dla nas standardowy początek dnia. (Rosjanie) codziennie uderzają w obiekty kolejowe, my je na bieżąco naprawiamy i ruszamy dalej" - dodał.

Kamyszin potwierdził, że jeden z kolejarzy został ranny, udzielono mu pomocy medycznej. "Nie wypowiadaliśmy się publicznie na temat ostrzału, ponieważ w tym przypadku nie doszło do opóźnień w ruchu pociągów pasażerskich" - zaznaczył.

"Ale rosyjskie Ministerstwo Obrony nie milczało. Po raz kolejny skłamało, że celem uderzenia były czołgi T-72 dostarczone przez kraje Europy Wschodniej i inne pojazdy opancerzone znajdujące się w budynkach warsztatu" - napisał szef ukraińskich kolei państwowych. Oficjalnie oświadczył, że na terenie zaatakowanego zakładu "nie ma sprzętu wojskowego". Dodał, że w zakładzie naprawiane są wagony do przewozu zboża.

Ołeksandr Kamyszin zaprosił dziennikarzy, by przybyli na miejsce ataku i przekonali się o prawdziwości jego słów. "Potwierdzimy, że Rosja po raz kolejny kłamała" - podkreślił. Według niego, wojska rosyjskie chcą zablokować Ukrainie możliwość eksportu produktów na zachód. Zaproszenie Kamyszina dotyczy dziennikarzy akredytowanych przez Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Niedzielny atak to pierwsze tego typu zdarzenie po pięciu tygodniach spokoju w stolicy Ukrainy. W Kijowie nie doszło do podobnego ataku od czasu wizyty sekretarza generalnego ONZ António Guterresa, która miała miejsce 28 kwietnia. Prezydent Rosji Władimir Putin w wywiadzie telewizyjnym w niedzielę wysłał ostrzeżenie dla państw zachodnich, które dostarczają broń Ukrainie, mówiąc, że Rosja użyje "narzędzi zniszczenia", aby uderzyć w "obiekty, w które jeszcze nie uderzyliśmy", jeśli Ukraina otrzyma systemy rakietowe o większym zasięgu.