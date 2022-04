- Sądzę, że to co zobaczymy w Donbasie to zupełnie inny rodzaj konfliktu, niż ten, który widzieliśmy wokół Kijowa. Sądzę, że będzie to konflikt między siłami, które są dużo bardziej zrównoważone, gdzie Ukraińcy mają przewagę wynikającą z przygotowanych pozycji obronnych, gdzie okopywali się przez ostatnich osiem lat, Rosjanie będą mieć niezwykłą trudność, by się przebić. Sądzę, że z całym wsparciem, które Ukraińcy otrzymują ze świata, mają szansę odeprzeć Rosjan - mówił członek brytyjskiego rządu.



Heappey mówił też, że Rosjanie na Ukrainie mają problemy ze względu na ingerencję polityczną w plany wojskowe.



- Widzimy, że jest presja ze strony Moskwy, aby osiągnąć zwycięstwo do 9 maja, tak aby (Władimir) Putin miał ładną paradę na Placu Czerwonym, nawet jeżeli nie ma to sensu z punktu widzenia wojskowego - przekonywał.

Heappey był też pytany o słowa szefa MSZ, Siergieja Ławrowa, który ostrzegał, że ryzyko wybuchu wojny atomowej jest realne i że - w związku z dostawami broni dla Ukrainy - NATO jest już faktycznie zaangażowane w konflikt z Rosją. - Po pierwsze, darczyńcą (broni) nie jest NATO. NATO było zaangażowane w umacnianie flanki wschodniej. Wysiłki jeśli chodzi o dostawy broni są czymś, co realizują kraje, z których wiele należy do NATO, ale część dostarczających broń państw jest spoza (Sojuszu) - tłumaczył.

Wiceminister obrony Wielkiej Brytanii mówił też, że jeśli chodzi o dostawy broni dla Ukrainy to "Rosja powinna mieć pretensję do samej siebie".



- Siergiej Ławrow powinien zwrócić uwagę, ze powodem, dla którego na Ukrainie toczy się wojna jest to, że Rosja naruszyła granice suwrennego państwa i rozpoczęła inwazję. NATO nie jest ekspansywnym, ofensywnym sojuszem. NATO jest sojuszem obronnym. A cały hałas robiony przez Moskwę ws. jej ataku na Ukrainę, który ma być odpowiedzią na agresję NATO, jest kompletnym nonsensem - podsumował.