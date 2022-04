Według doniesień strony ukraińskiej nawet ok. 500 tys. mieszkańców Ukrainy z okupowanych przez Rosjan terenów, miało zostać - wbrew ich woli - wywiezionych do Rosji i na Białoruś. Wśród wywożonych do Rosji są dzieci, które są poddawane w Rosji nielegalnej adopcji. Deportowanym do Rosji Ukraińcom mają być odbierane dokumenty i środki łączności. Rosja ma wykorzystywać osoby deportowane z Ukrainy do zaludniania Syberii, w związku z problemami demograficznymi Federacji Rosyjskiej.



Tymczasem Trutniew, cytowany przez Interfax przekonuje, że "sytuacja w Donbasie nie jest prosta" i "pewna liczba mieszkańców republik (chodzi o nieuznawane przez społeczność międzynarodową, separatystyczne Ługańską i Doniecką Republikę Ludową - red.) chce wybrać inne miejsce zamieszkania". - Nasz kraj przyjął już ok. 900 tys. imigrantów. Spośród nich 7 tys. osób wybrało obwody na Dalekim Wschodzie jako nowe miejsce zamieszkania. Uważam, że naszym braterskim obowiązkiem jest przyjąć ich na Dalekim Wschodzie, dać im wszystko czego potrzebują do życia i pracy - powiedział Trutniew.

7 tys. osób z Ukrainy wybrało obwody na Dalekim Wschodzie jako nowe miejsce zamieszkania Jurij Trutniew

Przedstawiciel prezydenta Rosji zalecił gubernatorom zorganizowanie i osobistą kontrolę nad przyjmowaniem i zatrudnianiem imigrantów.



Jak dotąd do Kraju Nadmorskiego, ze stolicą we Władywostoku - jak podaje Interfax - przybyło z Ukrainy 405 osób, z czego 318 przebywa w tymczasowych ośrodkach recepcyjnych.