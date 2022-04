Ponadto - jak wynika ze słów Johnsona - Brytyjczycy szkolą ukraińskich żołnierzy na terytorium Polski w zakresie korzystania z pocisków przeciwlotniczych dostarczanych ukraińskiej armii przez Wielką Brytanię.



- Mogę powiedzieć, że obecnie szkolimy Ukraińców w Polsce w zakresie korzystania z broni przeciwlotniczej a w Wielkiej Brytanii - w zakresie korzystania z pojazdów opancerzonych - powiedział Johnson.



Wcześniej Pentagon poinformował, że będzie szkolić Ukraińców "poza terytorium USA" z użycia artylerii ciężkiej, którą USA przekazują Ukrainie. Szkolenie takie ma poprzedzić pojawienie się dostarczanych przez USA haubic na terytorium Ukrainy.

Rzecznik Borisa Johnsona zapewnił, że szkolenie ukraińskiej armii w Wielkiej Brytanii nie jest krokiem eskalującym. - Tym, co eskaluje, są działania (Władimira) Putina i jego reżimu na Ukrainie. My tylko współpracując z naszymi sojusznikami dajemy Ukraińcom najlepsze narzędzia do obrony - powiedział.



Wielka Brytania przekaże Ukrainie 120 pojazdów opancerzonych, z czego 80 stanowią Mastiffy, Husky i Wolfhound - kołowe transportery opancerzone MRAP. Brytyjska armia używa tych pojazdów do transportowania żołnierzy za linią frontu i dowożenia ich na front.

W Polsce Brytyjczycy mają szkolić Ukraińców z wykorzystania systemu obrony przeciwlotniczej Starstreak

Pozostałe 40 pojazdów opancerzonych, które Brytyjczycy przekażą ukraińskiej armii, to pojazdy rozpoznawcze, w tym transportery opancerzone Spartan, a także opancerzone wozy dowodzenia Sultan i wozy zabezpieczenia technicznego Samson.



Szkolenie z użycia tych pojazdów ma wymagać kilku tygodni - podaje "The Guardian".



Z kolei w Polsce Brytyjczycy mają szkolić Ukraińców z wykorzystania systemu obrony przeciwlotniczej Starstreak oraz pojazdów opancerzonych Stormer wyposażonych w tę broń.