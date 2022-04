Dragon Capital szacuje, że pod koniec 2022 roku ukraiński deficyt budżetowy może osiągnąć poziom 26 proc. PKB.



Reklama

Jak czytamy w analizie Dragon Capital w marcu, pierwszym miesiącu wojny na Ukrainie, ze względu na blokadę i zaminowanie Morza Czarnego przez rosyjskie okręty, znacznie ograniczone zostały możliwości Ukrainy w zakresie eksportu i importu. Ponadto na sytuację gospodarczą kraju wpłynął fakt, że niemal 5 mln Ukraińców wyjechało poza granicę Ukrainy uciekając przed wojną.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraińska RPO: Rosjanie strzelali do uciekających cywilów. Są ofiary Rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do samochodów, którymi z Kreminnej, miasta w obwodzie ługańskim, próbowali wydostać się cywile. W wyniku ostrzału zginęły cztery osoby - informuje ukraińska rzecznik praw obywatelskich, Ludmyła Denisowa.

"Według naszych szacunków tereny wschodniej i południowej Ukrainy, które pozostają okupowane przez Rosjan w połowie kwietnia, były odpowiedzialne za wytwarzanie ok. 12 proc. przedwojennego PKB. Gospodarcza aktywność w pozostałej części kraju pozostaje poważnie ograniczona (...)" - głosi analiza.

45,1 proc. O tyle, zdaniem Banku Światowego, zmniejszy się w tym roku PKB Ukrainy

Reklama

Dragon Capital ocenia, że jeśli walki będą nadal trwały na obecnie okupowanych przez Rosję terenach a ryzyko ataków rakietowych przeciwko celom na całej Ukrainie pozostanie wysokie, wówczas gospodarka Ukrainy skurczy się w tym roku o ok. 1/3 i prawdopodobnie nie zanotuje wzrostu również w przyszłym roku. Jeśli natomiast dojdzie do zawieszenia broni wówczas spadek PKB Ukrainy w 2022 roku wyniesie ok. 25 proc., a w przyszłym roku Ukraina mogłaby liczyć na wzrost gospodarczy o 6,5 proc.



Gdyby zawieszeniu broni towarzyszyło otwarcie dla statków handlowych Morza Czarnego, PKB Ukrainy mogłoby spaść w tym roku o 22 proc., a w przyszłym wzrosnąć o 10 proc. - wynika z analizy firmy inwestycyjnej.



Bank Światowy szacuje, że PKB Ukrainy spadnie w tym roku o 45,1 proc. Przed rosyjską inwazją szacunki Banku Światowego wskazywały, że ukraińska gospodarka wzrośnie o 3,2 proc.