CNN podaje, że większość rozmówców stacji wywodzących się z kręgu władz USA i ich europejskich sojuszników stwierdza, że trudno jest przewidzieć jak długo może potrwać wojna, ale niektórzy zwracają uwagę, że nic nie wskazuje na to, by cele Władimira Putina w związku z inwazją Rosji na Ukrainę się zmieniły i jest mało prawdopodobne, by zdecydował się on na powrót do środków dyplomatycznych, jeśli nie dozna porażki militarnej.



Szacunki, że wojna może trwać miesiącami, oznaczają zmianę w ocenie sytuacji w stosunku do pierwszych dni wojny, gdy uważano, że Rosjanie szybko zajmą Kijów - zauważa CNN.

Doradca prezydenta USA, Joe Bidena, ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, mówił w czwartek, że konflikt na Ukrainie może trwać "miesiącami albo nawet dłużej".



Niektórzy członkowie Kongresu USA i ich współpracownicy porównują nawet wojnę na Ukrainie do wojny koreańskiej, która trwała trzy lata (1950-1953).

Blinken miał rozmawiać z europejskimi sojusznikami o obawach w kwestii przekształcenia się konfliktu w przewlekły konflikt

Dwóch przedstawicieli państw europejskich, których cytuje CNN twierdzi, że walki na Ukrainie mogą potrwać jeszcze cztery do sześciu miesięcy - i zakończyć się impasem.



Blinken, jak mówi przedstawiciel Departamentu Stanu, miał rozmawiać z europejskimi sojusznikami o obawach w kwestii przekształcenia się konfliktu w przewlekły konflikt, ale "wszystkie jego starania skupiają się wokół tego jak najskuteczniej powstrzymać walki tak szybko, jak to możliwe" - podaje CNN.