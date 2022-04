Zastępca dowódcy pułku, Światosław Palomar, w rozmowie z Radiem Swoboda potwierdził, że zdaniem pułku pokonanie oblegających Mariupol Rosjan jest możliwe.

Reklama

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

- Mamy nadzieję, walczymy z optymizmem i oczekujemy zdecydowanych działań ze strony naszego dowództwa wojskowo-politycznego - mówił Palomar.



Zauważył, że żaden z ekspertów i polityków nie sądził, że obrona Mariupola potrwa tak długo. - Ale my się trzymamy.

Palomar podkreślił, że obrońcy miasta mają wystarczająco dużo "ducha walki", by bronić go "tak długo, jak to będzie konieczne".



12 kwietnia Mychajło Podolak, doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy, powiedział, że prezydent Zełenski i dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy szukają sposobów pomocy ukraińskim oddziałom w Mariupolu, ale nie mogą ujawnić swoich planów.

Reklama

Naastępnego dnia dowódcy pułku "Azow" i 36. Oddzielnej Brygady Morskiej nagrali wspólny przekaz wideo z Mariupola i potwierdzili, że są w stanie połączyć siły w obronie miasta.