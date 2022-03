Minął miesiąc od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa i brutalna wojna, do Polski trafiło ponad 2 miliony uchodźców. W najnowszym odcinku podcastu „Posłuchaj, Plus Minus” Michał Płociński i Hubert Salik zastanawiają się, jak ta wojna zmieni Polaków. Co się stanie, gdy emocje i energia wkładane w pomoc osobom uciekającym z Ukrainy w końcu się wypalą? Czy pokoleniowe doświadczenie przetrwa próbę czasu? Jakie skutki może przynieść kryzys uchodźczy? Prowadzący podcast rozmawiają również o tym, czy wojna wpłynie na debatę publiczną oraz jak może zmienić polską politykę zagraniczną.