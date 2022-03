- Postanowiliśmy zintensyfikować działania, by zapobiec eskalacji i przygotować się na wypadek, gdyby do niej doszło. Działamy zgodnie z potrzebą dalszego dostosowywania naszej postawy do nowych okoliczności strategicznych spowodowanych wojną na Ukrainie i jej konsekwencjami - powiedział prezydent Francji.

Macron odrzucił możliwość bezpośredniego udziału francuskich żołnierzy w działaniach na Ukrainie.

- Nadal stoimy u boku narodu ukraińskiego, udzielając mu wsparcia wojskowego, gospodarczego i humanitarnego - powiedział.

- Nasza determinacja doprowadziła do przyjęcia bezprecedensowej serii sankcji - dodał.

- Rosja, rozpoczynając tę wojnę, wzięła na siebie historyczną odpowiedzialność. Nasza strategia polega na tym, by zrobić wszystko, by powstrzymać wszelką eskalację i jak najszybciej zakończyć ten konflikt poprzez nasze wsparcie dla Ukrainy, nasze sankcje i rozmowy, które trwają z prezydentem Putinem, by znaleźć drogi i środki do wynegocjowanego rozwiązania - powiedział.