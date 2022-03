- To, że po - nie daj Boże - zajęciu Ukrainy Putin kierowałby się dalej, to co do tego nie mam wątpliwości absolutnie żadnych i nigdy nie miałem - powiedział poseł Paweł Kukiz. W rozmowie z Polskim Radiem ocenił, że misja pokojowa na Ukrainie "już dawno powinna być".