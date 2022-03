„Okupanci cynicznie zabijają nawet dziennikarzy międzynarodowych mediów, którzy próbują pokazać prawdę o okrucieństwach wojsk rosyjskich na Ukrainie” - napisał Nebytow na swoim koncie na Facebooku, informując o zastrzeleniu w mieście Irpień 51-letniego Amerykanina Brenta Renauda.

Reklama

„Inny dziennikarz został ranny” - dodał szef policji w obwodzie kijowskim, zaznaczają, że Ukraińcy próbują teraz przetransportować go poza strefę walki”.

Według innych źródeł ranny reporter trafił już do szpitala w Kijowie, razem z jeszcze innym poszkodowanym dziennikarzem.

Reklama

Nebytow opublikował też zdjęcie legitymacji prasowej i paszportu Brenta Renauda, obywatela Stanów Zjednoczonych. Zamieścił też zdjęcie z ciałem ofiary. Według Ilji Ponomarenki z „Kyiv Independent” Renaud został zabity strzałem w głowę.

Zdjęcie, opublikowane przez Nebytowa i jego wpis sugerowały, że Renaud przebywał na Ukrainie jako korespondent „The New York Times”. Zaprzeczył jednak temu Clifford Levy, zastępca redaktora prowadzącego „NYT”. „Brent był utalentowanym fotografem i filmowcem, ale nie pracował dla New York Timesa na Ukrainie” - napisał na Twitterze, podkreślając, że legitymacja prasowa Renauda pochodziła sprzed lat - w przeszłości bowiem istotnie Amerykanin współpracował z nowojorskim dziennikiem (do 2015 roku).



Brent Renaud i jego brat Craig Renaud to uznani dokumentaliści, mieszkający i pracujący w Nowym Jorku i Little Rock w Arkansas. Relacjonowali m.in. wojny w Iraku i Afganistanie, trzęsienie ziemi na Haiti, wojnę narkotykową w Meksyku i zamieszki w Egipcie.

Według Christo Grozeva, szefa grupy śledczej Bellingcat, grupa amerykańskich dziennikarzy i filmowców dokumentowała w Irpieniu próby wydostania się uchodźców z Kijowa.