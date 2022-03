"Zakończył się 17. dzień wojny. Wojny o prawo do bycia wolnym. O prawo do życia na naszej ziemi tak, jak my, Ukraińcy, chcemy. A nie tak, jak ktoś wymyślił za nas. Wbrew nam, wbrew naszej naturze, wbrew naszemu charakterowi. Rosyjscy okupanci nie mogą nas podbić. Nie mają takiej siły. Nie mają takiego ducha. Opierają się tylko na przemocy, terrorze i broni, której mają bardzo dużo. Ale okupanci nie mają naturalnej podstawy do normalnego życia. Tak, aby ludzie mogli czuć się szczęśliwi i marzyć. Oni są niezdolni do tego, aby życie było normalne. Wszędzie tam, gdzie Rosja przybyła na obcą ziemię, marzenia są niemożliwe" - przekazał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że mieszkańcom kraju pozostała "ciężka walka o przetrwanie". Zwrócił również uwagę, że celem Kremla jest tworzenie kolejnych republik ludowych, na wzór donieckiej i ługańskiej. "W duży obszar odizolowany od reszty świata. Tam, gdzie będzie panowała bieda. Gdzie o wszystkim będzie decydować tylko przemoc. Skąd ludzie będą uciekać" - mówił.

"Zobaczcie, kto teraz opuszcza Rosję. Kto wycofuje się z biznesu. To są profesjonaliści, którzy mogą być konkurencyjni na rynku światowym. To są informatycy, którzy nie chcą żyć w miejscu, gdzie nie ma wolności. Są to biznesmeni, którzy czują, że w każdej chwili wszystko może im zostać odebrane. To artyści, którzy wiedzą, że twórczość na terytorium, gdzie życie ludzkie jest bezwartościowe, jest również bezwartościowa" - kontynuował.

"Ukraina wytrzyma tę próbę. Potrzebujemy czasu i siły, aby złamać machinę wojskową, która przyszła na naszą ziemię" - przekonywał.

"Nie będę lekceważył zagrożenia. Nie będę też wyolbrzymiał osiągnięć. Jesteśmy uczciwymi ludźmi, a nie rosyjskim Ministerstwem Obrony, które okłamuje wszystkich - miliony swoich obywateli, a nawet głowę Federacji Rosyjskiej. Mówię szczerze: musimy się jeszcze trzymać. Wciąż musimy walczyć. Każdego dnia i każdej nocy musimy szukać sposobów, aby wyrządzić wrogowi jak największe szkody. We wszystkich strefach obrony. Pod Żytomierzem i Kijowem, pod Czernihowem i Sumami, pod Charkowem i Ługańskiem, pod Donieckiem i Mariupolem, na południu kraju i na froncie dyplomatycznym" - apelował Zełenski.

"Mając taką taktykę i pewność siebie, odzyskamy to, co nasze" - przekonywał.

"Przy każdej okazji ciągle powtarzam naszym przyjaciołom i partnerom za granicą, że powinni robić więcej dla Ukrainy, dla Ukraińców. Bo to nie jest sprawa tylko dla Ukrainy. To jest sprawa dla wszystkich w Europie" - mówił.

"Zło, które celowo bombarduje spokojne miasta... Zło, które strzela nawet do karetek pogotowia i wysadza w powietrze szpitale, nie będzie w stanie zatrzymać się na jednym kraju. Jeśli ma siłę, może pójść dalej" - uważa Zełenski.