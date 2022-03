- Rosjanie w zasadzie na całym froncie przeszli do obrony, tylko w niektórych rejonach próbują dokonać jeszcze poprawy położenia swoich wojsk, zajęcia korzystniejszych pozycji do prowadzenia obrony - podkreślał gen. Skrzypczak.



- W rejonie Kijowa nadal próbują, z tymi siłami, które jeszcze posiadają, okrążyć Kijów od południa, ale w moim przekonaniu nie jest to możliwe, nie mają odwodów - dodał.

- Jeśli chodzi o Kijów nie ma zasadniczych zmian położenia. Rosjanie przeszli do obrony i liczą, że siłami, które tu zgromadzą, za 2-3 dni, będą mogli rozpocząć operację zdobycia Kijowa. Moim zdaniem nie jest to możliwe - podkreślił dodając, że sytuację w tym rejonie "cały czas kontrolują Ukraińcy", którzy kontratakami "dezorganizują przygotowania" do szturmu na miasto.

To, co robią Rosjanie, to egzekucja wykonywana przez rosyjskie lotnictwo i rakiety na mieszkańcach miast Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych

Gen. Skrzypczak był też pytany o to, jak ocenia rosyjski atak na szpital dziecięcy i położniczy w oblężonym Mariupolu, do którego doszło w środę.



- W tej chwili to, co robią Rosjanie, to egzekucja wykonywana przez rosyjskie lotnictwo i rakiety na mieszkańcach miast, które się bronią - ocenił były dowódca wojsk lądowych. - Bezsilność dowódców powoduje to, że reagują takimi atakami na ludność cywilną, na szpitale, to już jest ludobójstwo - dodał.