Polska zadeklarowała gotowość przekazania myśliwców MiG-29 Ukrainie poprzez skierowanie ich do bazy w Ramstein i oddanie do dyspozycji władz USA, Stany Zjednoczone odniosły się do tego sceptycznie. - Pytanie brzmi: w jaki sposób pomóc obrońcom Ukrainy, aby przekonać część zachodnich partnerów, że na nich nie spadnie bomba atomowa, bo rozumiem, że to jest główna obawa naszych wielu zachodnich partnerów - powiedział prezydencki minister Jakub Kumoch w TVP Info. Podkreślił, że "Polska robi wszystko, aby nie zostać wciągnięta do wojny".